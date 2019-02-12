السوندي يكشف لـ218 إيرادات جمارك رأس اجدير

صرّح رئيس مكتب الجمارك بالمنفذ منجي السوندي لـ 218 أن إيرادات المكتب للعام 2018 بلغت 53.435 مليون دينار، وأشار إلى أن 99% من السلع التونسية التي تدخل إلى ليبيا عليها إعفاءات جمركية.

وتمر من معبر رأس اجدير يومياً مئات السيارات المحملة بالبضائع المستوردة من الجانب التونسي إلى ليبيا وبالعكس، وسط متابعة مُستمرة وتدقيق من قِبل مكتب الجمارك بالمنفذ.

ومع ارتفاع نسق الحركة التجارية مع تونس لا يخلو الأمر من ضبط المخالفات التي وصلت قيمة الغرامات عليها في المنفذ إلى 2.151 مليون دينارا العام الماضي، بحسب مدير المنفذ.

أما عن أكثر البضائع التي تصدر إلى تونس عن طريق رجال الأعمال أشار السوندي إلى أن الكرتوني ومخلفات اللدائن والأسماك الأكثر تصديرا.

وأشار إلى أن أكثر ما يدخل من السلع إلى ليبيا سلع غذائية تصل نسبتها إلى 90%من الواردات.

وكان مدير منفذ رأس اجدير العميد عبد السلام العمراني قد كشف في حديث لـ218 أن عدد شاحنات البضائع والسلع التي تمر عبر المنفذ الحدودي خلال اليوم الواحد وصل إلى 150 شاحنة.

وأضاف العمراني، أن منفذ رأس اجدير يستقبل قرابة 12 ألف مسافر من الجانبين كل 72 ساعة تقريباً.

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