تفاصيل سيطرة الجيش على حقل الشرارة النفطي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أمس الإثنين، سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد بشكل كامل.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن السيطرة الكاملة على الحقل ، تمت بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية وكذلك قبائل وأعيان المنطقة، الذين كان لهم دور كبير وحقيقي في تسهيل مهمة دخول قوات الجيش إلى حقل الشرارة وتأمينه بشكل كامل.

وأردف العبيدي بالقول، أن قيادة الجيش قد أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على جزءً من حقل الشرارة النفطي بالكامل، موضحاً أن وحدات الجيش الليبي قد وصلت وقتها إلى الحقل 186 أحد الحقول التابعة للشرارة، لكن تم الإعلان أمس الإثنين بشكل رسمي عن سيطرة الجيش على كامل الحقل، وتأمين الموقع بشكل كامل.

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