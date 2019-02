اجتماع وكيل «داخلية شئون الهجرة» مع مدير إدارة أمن المنافذ

المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، بمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سير عمل إدارة المنافذ وما يحول دون عمل المنافذ بشكل جيد والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتوفير خدمات أفضل للمسافرين الذاهبين والقادمين عبر منفذي رأس اجدير وذهيبة.

وخلال اللقاء، تمَّ مناقشة واقع حال الإدارة العامة لأمن السواحل وما تواجهه من صعوبات وآخر مستجدات الدورات التدريبية المخصصة لرفع كفاءة وقدرات منتسبي هذه الإدارة، بينما شدد الشيباني على وجوب بذل المزيد من الجهود وتحقيق التنسيق بين الإدارات لتوفير الخدمة للمواطن.

