المتوسط:

أفادت منظمة التضامن الدولية لحقوق الإنسان، بأنَّ ثلاثة آلاف و719 ضحية، ما بين قتلى وجرحى وأسرى، هي حصيلة المواجهات والاشتباكات المسلحة التي وقعت في مناطق ومدن مختلفة من ليبيا، العام الماضي.

وأضافت المنظمة، أن عدد المتقاتلين من الضحايا بلغ ألفان و 947 بنسبة 79%، بينما بلغ عدد الضحايا المدنيين 772 ضحية، بينهم 49 طفلا.

وأوضحت المنظمة أن ألفا و 567 شخصا لقوا مصرعهم، بنسبة 42 % من الضحايا، فيما بلغ عدد الجرحى ألفان وأحد عشر جريحا، بنسبة 54 % من الضحايا، وبلغ عدد ضحايا الأسر والاعتقال 141 شخصا.

وتابعت المنظمة، أن الربع الثاني من العام الماضي، كان الأكثر عنفا، حيث سجلت فيه ألفا و 538 ضحية، خاصة شهر يونيو، الذي بلغ عدد الضحايا 857 بينهم 285 قتيلا، بسبب التصعيد الخطير في المواجهات المسلحة بمدينة درنة.

وتصدرت مدينة درنة إحصائية عدد الضحايا، بعدد ألف و 111 ضحية، والذي شكل 30 %من إجمالي ضحايا المواجهات المسلحة في ليبيا، مبينة أن جلها كانت بسبب المواجهات المسلحة، التي جرت في المدينة ومحيطها.

واحتلت مدينة طرابلس المرتبة الثانية في عدد الضحايا بواقع 978 ضحية، والذي شكل 26 %من إجمالي ضحايا مواجهات عام 2018، بسبب المواجهات المسلحة التي جرت في الضواحي الجنوبية من العاصمة بين مجموعات مسلحة، وقع ضحيتها 276 مدنيا بينهم 8 أطفال.

The post منظمة حقوقية تكشف بالأرقام حصيلة ضحايا المواجهات التي وقعت في مدن ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية