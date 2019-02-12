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لجنة احتفالات فبراير تفصح عن برنامج احتفالها بالذكرى الثامنة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أفصح رئيس اللجنة الفنية للجنة العليا لاحتفالات فبراير
للعام الحالي سليمان قشوط عن برنامج الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

وقال قشوط في “تصريحات إعلامية” الاثنين، إن
الاحتفال هذه السنة سيكون بطريقة مختلفة وحديثة، حيث يتزامن الاحتفال مع كرنفال
ليبيا للسلام الذي سيبدأ يوم 15 من الشهر الحالي.

وأضاف قشوط، أن بدء الاحتفالية سيعلن عنه في مؤتمر صحفي
في فندق المهاري، وستكون البداية مع “وقفة وفاء” لمجموعة من شهداء
الوطن، وحفل تأبين للمدير التنفيذي لرئيس اللجنة العليا لاحتفالات فبراير لسنة
2018 عبد الرحمن المزوغي ولمدير مديرية أمن طرابلس السابق العقيد صلاح السموعي.

وأشار قشوط، إلى أن الكرنفال الاستعراضي سينطلق يوم 16 من الشهر الحالي من قصر الخلد بمنطقة الظهرة مرورا بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء وعلى الساعة الخامسة مساء سيكون المحتفلين على موعد مع فرقة المالوف والألحان العربية والطربية ومجموعة لوحات استعراضية تؤديها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تمثل كافة أرجاء ليبيا .

وأضاف قشوط، أن ختام أيام الاحتفال يوم 17 فبراير سيكون
من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء نشاطات ترفيهية وتنشيطية خاصة بالأطفال والشباب
ومسابقات وجوائز، وفي السابعة يكون على المسرح بالميدان العديد من النخبة والنجوم
والفنانين الليبيين ووصلات غنائية فنية متواصلة.

يذكر أن الليبيين يحيون في 17 من  فبراير من كل عام ذكرى  الثورة التي أطاحت بحكم القذافي بعد أكثر من
أربعين عاما.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • كمنتكمت
    تفجيرات القيادة العامة جاهزة
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • طالعين تحتفلوا بشنو بالزبط يا خوانجية يا فروخ الكلب يا عملاء يا خونة يا رخاص رخص العاهرات يا عديمين الوطنية والشرف يا عبيد قطر وتركيا؟؟؟

    تحتفلوا بتدمير ليبيا وتجويع شعبها!!

    تحتفلوا بالتفجيرات والذبح والقتل والخطف والحرابة!!!

    تحتفلوا بأزمات المحروقات والكهرباء والماء والسيولة!!!

    تحتفلوا بتدمير المطارات وحرق مستودعات النفط وصراع المليشيات الصعاليك البغولة وسط الأحياء السكنية!!!

    تحتفلوا بالنكبة اللي جابت روس الليبيين في الطين!!!

    تحتفلوا بضياع هيبة الليبيين وذلهم في المطارات!!!

    الله لا يربّحكم يا أوسخ وأنجس وأنذل وأحقر وأسقط خلق الله

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