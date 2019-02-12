لجنة احتفالات فبراير تفصح عن برنامج احتفالها بالذكرى الثامنة

أفصح رئيس اللجنة الفنية للجنة العليا لاحتفالات فبراير

للعام الحالي سليمان قشوط عن برنامج الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

وقال قشوط في “تصريحات إعلامية” الاثنين، إن

الاحتفال هذه السنة سيكون بطريقة مختلفة وحديثة، حيث يتزامن الاحتفال مع كرنفال

ليبيا للسلام الذي سيبدأ يوم 15 من الشهر الحالي.

وأضاف قشوط، أن بدء الاحتفالية سيعلن عنه في مؤتمر صحفي

في فندق المهاري، وستكون البداية مع “وقفة وفاء” لمجموعة من شهداء

الوطن، وحفل تأبين للمدير التنفيذي لرئيس اللجنة العليا لاحتفالات فبراير لسنة

2018 عبد الرحمن المزوغي ولمدير مديرية أمن طرابلس السابق العقيد صلاح السموعي.

وأشار قشوط، إلى أن الكرنفال الاستعراضي سينطلق يوم 16 من الشهر الحالي من قصر الخلد بمنطقة الظهرة مرورا بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء وعلى الساعة الخامسة مساء سيكون المحتفلين على موعد مع فرقة المالوف والألحان العربية والطربية ومجموعة لوحات استعراضية تؤديها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تمثل كافة أرجاء ليبيا .

وأضاف قشوط، أن ختام أيام الاحتفال يوم 17 فبراير سيكون

من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء نشاطات ترفيهية وتنشيطية خاصة بالأطفال والشباب

ومسابقات وجوائز، وفي السابعة يكون على المسرح بالميدان العديد من النخبة والنجوم

والفنانين الليبيين ووصلات غنائية فنية متواصلة.

يذكر أن الليبيين يحيون في 17 من فبراير من كل عام ذكرى الثورة التي أطاحت بحكم القذافي بعد أكثر من

أربعين عاما.

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