إمغيب: كنة تلقى مبالغ كبيرة من الإخوان المسلمين وقطر لمواجهة الجيش في الجنوب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أمس الإثنين إن علي كنة أعلن في يوم من الأيام تأييده لعملية الكرامة وتلقى دعمًا من الرجمة قبل أن تتم دعوته إلى قطر التي تلقى منها مبالغ كبيرة من المال.

إمغيب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أنه تم شراء سكوت كنة من قبل الإخوان المسلمين ونسي أن الوطن أهم من الأموال.

إمغيب أضاف بأن مشروع كنه ضيّق على رحابة الوطن فهو يركز على تجميع شتات أبناء عمومته من الطوارق في النيجر ومالي الذين سعى لتوحيدهم في يوم من الأيام ومنحهم الجنسية الليبية والذين يستعين بهم الآن في مواجهة قوات الجيش باسم المصالحة وحماية الجنوب وتحت غطاء شرعية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية