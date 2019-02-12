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إمغيب: كنة تلقى مبالغ كبيرة من الإخوان المسلمين وقطر لمواجهة الجيش في الجنوب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أمس الإثنين إن علي كنة أعلن في يوم من الأيام تأييده لعملية الكرامة وتلقى دعمًا من الرجمة قبل أن تتم دعوته إلى قطر التي تلقى منها مبالغ كبيرة من المال.

إمغيب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أنه تم شراء سكوت كنة من قبل الإخوان المسلمين ونسي أن الوطن أهم من الأموال.

إمغيب أضاف بأن مشروع كنه ضيّق على رحابة الوطن فهو يركز على تجميع شتات أبناء عمومته من الطوارق في النيجر ومالي الذين سعى لتوحيدهم في يوم من الأيام ومنحهم الجنسية الليبية والذين يستعين بهم الآن في مواجهة قوات الجيش باسم المصالحة وحماية الجنوب وتحت غطاء شرعية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا امغيب لانريد كنه لاغيره
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • وينك ياحنين طالت غيبتك
    المره هذه أسمك،( حنون)
    شن الجو…..!!؟
    مازالت ( الدسكة ) شغاله
    وآلله أنت محظوظ حتى هذه الصحيفه عمرها مارفضت لك تعليق الباين
    نفس التوجه ونفس الثقافة…..زيطوا فيها….!!

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