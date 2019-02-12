طبي سبها يستلم جهاز رنين مغناطيسي جديد

أعلن المركز الطبي سبها انتهاء تركيب جهاز رنين مغناطيسي جديد بعد توقفه عن تقديم هذه الخدمة منذ أكثر من 7 أعوام.

وأوضح مدير عام مركز سبها الطبي، الدكتور عبد الرحمن عريش، أن الجهاز وصل إلى المركز كدعم مُقدم من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، ضمن برنامجها لتجهيز المراكز الطبية بالمنطقة الجنوبية.

وأشار عريش إلى أن الجهاز الجديد سيُستخدم لتقديم الخدمات المجانية للمرضى، مُشيداً في ذات الوقت بمجهودات وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، لما بذله من مجهودات لتوفير الجهاز للمركز.

يُشار إلى أن جهاز الرنين المغناطيسي الجديد مُصنع من قبل شركة “فيلبس” المُتخصصة في تصنيع الأجهزة والمُعدات الطبية.

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