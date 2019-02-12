المجلس الأعلى لتوارق ليبيا يؤكد تسليم حقل الشرارة ومؤسسات الدولة في أوباري إلى القيادة العامة

أوباري-العنوان

أكد المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا، أمس الاثنين، تسليم حقل الشرارة النفطي ومحطة كهرباء أوباري وكافة مؤسسات الدولة في أوباري إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال المجلس عبر بيان أطلعت عليه العنوان بأن هذه الخطوة ستبدأ في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الخدمات إلى هذه البقعة الطاهرة من الجنوب الليبي.

وأوضح المجلس بأن الخطوة جاءت استجابة لنداءات أهل في فزان شركائنا في الوطن والمصير، وبعد اتصالات وجهود مضنية مع كل المكونات الاجتماعية والعسكرية في أوباري، وتنفيذنا عمليا لبيان المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا في مباركته لعملية تطهير الجنوب الصادر في منتصف شهر يناير الماضي.

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