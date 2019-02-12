منظمة الصحة العالمية تناشد بتوفير أكثر من 40 مليون دولار كمساعدات صحية لليبيا

ناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة توفير 43.5 مليون دولار كمساعدات صحية لانقاذ حوالي 388 ألف شخص داخل ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة أمس الإثنين، أن تقييماً بشأن توفر الخدمات الصحية ومدى جاهزية النظام الصحي أجرته بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية في عام 2017، أظهر أن حوالي 17.5 % من المستشفيات و20 % من مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 18 مستشفى تخصصي تعرضت لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل.

ولفتت إلى أن المرافق الصحية العاملة ما زالت تتعرض للهجمات بشكل متواصل، حيث تم الإبلاغ عن 41 هجوماً استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية في عامي 2018 و2019 عبر البلاد.

ووفقاً لبيان المنظمة، أن نقص الأدوية الأساسية ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبرامج الصحة العامة الوطنية يزيدان من خطر انتشار الأمراض المعدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا