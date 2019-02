المتوسط:

أصدر الاتحاد الأفريقي، البيان الختامي للقمة التي عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا فيه إلى العمل على حل الأزمة الليبية عبر عقد مؤتمر دولي مطلع يوليو، وطالب بعقد الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، بمهمة الإعداد لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو يجتمع فيه الليبيون بهدف تحقيق مصالحة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وطالب البيان، من المفوضية الإفريقية، العمل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أكتوبر 2019.

جديرٌ بالذكر، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حضرا جانبا من القمة.

The post البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي يدعو لإجراء الانتخابات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية