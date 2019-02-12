الاتحاد الإفريقي يدعو إلى مؤتمر دولي بشأن ليبيا

طالب الاتحاد الإفريقي، الاثنين، بتنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا، في يوليو/ تموز المقبل، وإجراء انتخابات بهذا البلد العربي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن قمة الاتحاد التي عقدت يومي الأحد والاثنين في أديس أبابا برئاسة مصر، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وطلب القادة الأفارقة بتنظيم المنتدى الوطني الليبي للسلام والمصالحة الشامل في النصف الأول من يوليو/ تموز 2019، بمشاركة الأمم المتحدة.

كما طلبوا بالاشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية جميع التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وفيما يخص انتخاب مكتب الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم انتخاب مكتب مؤتمر القمة لعام 2019 على النحو التالي: الرئيس: مصر، والنائب الأول للرئيس: جنوب إفريقيا، النائب الثاني للرئيس: الكونغو الديمقراطية، النائب الثالث للرئيس: النيجر، والمقرر: رواندا.

فيما تم انتخاب رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2020 جمهورية جنوب إفريقيا.

ومع بدايات العام 2019، يترقب المجتمع الدولي والليبيون انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خارطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين.

وكان مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية عقد في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، أوصى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ربيع 2019.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الشرعية والسلطة، في وضع تسعى الأمم المتحدة إلى إنهائه عبر عملية سياسية متعثرة.

وتسيطر قوات الجنرال خليفة حفتر على المناطق الشرقية من ليبيا، ضمن صراع مع حكومة “الوفاق الوطني”، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقبل نحو شهر، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أن المفوضية أنجزت 90 بالمئة من التجهيز لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم للبلاد، الذي لم يحدد موعده بعد.

وكالات

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