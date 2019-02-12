الاتحاد الإفريقي يدعو لمؤتمر حول ليبيا ويطالب بانتخابات في أكتوبر

أديس أبابا-العنوان

دعا الاتحاد الإفريقي الإثنين إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي، مطالبا بإجراء انتخابات ليبية في أكتوبر.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي بذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتّخاذ “كافة الإجراءات اللازمة” مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية “من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2019”.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على أهمية إيجاد “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.

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