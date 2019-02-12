المتوسط:

قامت منظمة الصحة العالمية، بمناشدة الجهات المانحة توفير 43.5 مليون دولار كمساعدات صحية لإنقاذ حوالي 388 ألف شخص داخل ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة أمس الإثنين، أن تقييماً بشأن توفر الخدمات الصحية ومدى جاهزية النظام الصحي أجرته بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية في عام 2017، أظهر أن حوالي 17.5 % من المستشفيات و20 % من مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 18 مستشفى تخصصي تعرضت لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل.

وأشارت إلى أن المرافق الصحية العاملة لا زالت تتعرض للهجمات بشكل متواصل، حيث تم الإبلاغ عن 41 هجوماً استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية في عامي 2018 و2019 عبر البلاد.

ولفتت إلى أن نقص الأدوية الأساسية ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبرامج الصحة العامة الوطنية يزيدان من خطر انتشار الأمراض المعدية.

The post «الصحة العالمية» تناشد الجهات المانحة بتوفير الأموال لمستشفيات ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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