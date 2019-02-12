نداءات استغاثة لإنقاذ مُهاجرين خرجوا من ليبيا

تلقت منظمة “هومنس” الإنسانية المهتمة بإنقاذ المهاجرين في المتوسط نداء استغاثة عاجل من أحد قوارب الهجرة على متنه قرابة 150 شخصا بينهم 50 امرأة ونحو 30 طفلا.

وذكرت المنظمة أن القارب الذي انطلق من شواطئ مدينة الخمس قد توقف محركه، وبقي رُكابه عالقون في البحر دون أن تتم مساعدتهم من أي جهة، مبدية تخوفها من تدهور حالة الموجودين في القارب.

وأوضحت المنظمة أن إخلاء البحر من سفن المجتمع المدني لا يعني وقف الهجرة بأي حال من الأحوال وهو ما يتكرر حدوثه من قبل الحكومة الإيطالية، التي لا تزال مستمرة في الحرب التي شنتها ضد المنظمات الإنسانية التي تنقذ أرواح المهاجرين، بحسب المُنظمة.

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