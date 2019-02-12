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جولة لإزالة المواقع المخالفة ببنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد رئيس لجنة الإزالة ببلدية بنغازي برفقة مأمور الضبط القضائي في اللجنة بعض المواقع المخالفة في مناطق المدينة.

وتم خلال الجولة التي شاركت فيها دوريات الحرس البلدي تفقد المواقع المخالفة بمناطق شبنة ورحبة العجيلات وحي السلام والسلماني وسوق العرب والإضافات العشوائية المخالفة.

وأصدر رئيس لجنة الإزالة تبليغات للمخالفين بمواعيد الإزالة بعد معاينة المخالفات.

يشار إلى أن لجنة الإزالة في مدينة بنغازي تواصل جهودها من أجل إزالة كافة المخالفات الموجودة في المدينة بهدف الارتقاء بواقعها وتطبيق النظام والقانون فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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