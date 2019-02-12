الارصاد: تقلبات جوية يصحبها أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض للحرارة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية أن تأثر مناطق الشمال بتقلبات جوية بسبب امتداد لمنخفض جوي جنوب أوروبا.

وتوقع المركز في نشرة جوية صادرة عنه، أن تكون التقلبات الجوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب الممطرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد أحيانا.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تكون الامطار جيدة الى غزيرة ابتداءا من يوم غدا الاربعاء على بعض مناطق الشمال الشرقي مما قد يتسبب فى جريان بعض الاودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج ليلة الاربعاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن درجات الحـرارة القصوى المتوقـع تسجيلها اليوم على اغلب مناطق البـلاد تتراوح مابين ( 15 – 21 )مْ ولا تتجاوز (10 )مْ على المرتفعات الجبلية، بينما تنشط الرياح وتنخفض الحرارة يوم الغد على مناطق الوسط والجنوب مثيرة للاتربة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي