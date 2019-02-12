الحرس البلدي كاباو يكشف مُخالفات بـ”السوق الشعبي”

قام الحرس البلدي في منطقة كاباو بجولة تفتيشية داخل السوق الشعبي المعروف بسوق الأحد للكشف والتحقق من صلاحية السلع التي تباع للزبائن.

وتم خلال هذه الجولة ضبط سيارة أسماك غير طازجة تبيّن بعد الكشف عنها من قبل المفتش الصحي بأنها غير صالحة للاستهلاك حيث قام الحرس البلدي بمخالفة صاحبها.

وتأتي هذه الحملة لرفع الوعي وزيادة الحرص لدى الباعة وتوفير بيئة أمن غذائي ملائمة للمواطنين.

يُشار إلى أن أفرع الحرس البلدي بمُختلف المُدن الليبية أكدت استمرارها في الحملات التفتيشية لوقف “مُسلسل الاستهتار” بصحة وسلامة المواطن.

وكشفت جولات الحرس البلدي عن جملة من المُخالفات التي رُصدت خلال جولاته المُفاجئة على المحال والمراكز التجارية والصيدليات، والتي أكد أنه اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات والأشخاص المسؤولين عنها.

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