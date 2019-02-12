الناظوري يؤكد سعي قواتهم لتسليم حقل الشرارة لمؤسسة النفط

قال رئيس الأركان التابع لقوات الكرامة عبدالرازق الناظوري إن قواتهم تسعى لتسليم حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، نافيا أن تكون لديهم نية للتحرك نحو أي حقل نفطي آخر إلا في حال وجود تهديدات أمنية وفق قوله .

وأوضح الناظوري في تصريحات لوكالة رويترز أن سبب دخولهم للحقول يأتي لحمايتها، مضيفا أن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية علي كنه لا يمثل أي تهديد لأنه غير قادر على قيادة أية قوة حسب قوله.

هذا ونفى الناظوري أيضا أن تكون قواتهم تقاتل قبائل التبو الليبية، مشددا أن عملهم يقتصر على محاربة المعارضة التشادية.

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