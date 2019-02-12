حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (12 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار، مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

سقوط أمطار من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-16) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على المناطق الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:-

تكاثر للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، وتكون الأمطار جيدة إلى غزيرة من يوم الغد على بعض المناطق واحتمال تساقط الثلوج ليلة الأربعاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة يوم الغد مثيرة للأتربة على الدواخل، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين (16– 20 ) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بعد ظهر اليوم.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار مساء اليوم على الحمادة والجفرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس – الحمادة والجفرة مثيرة للأتربة وتشمل يوم الغد باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17-21) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار على السرير، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (19- 21) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 10 14 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 سقوط امطار متفرقة طرابلس 10 14 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 فرصة سقوط امطار العزيزية 08 13 سقوط امطار ورياح نشطة 08 13 فرصة سقوط امطار الزاوية 11 14 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 فرصة سقوط امطار الخمس 11 14 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 فرصة سقوط امطار مصراتة 11 15 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 فرصة سقوط امطار سرت 11 17 سقوط امطار ورياح نشطة 11 14 فرصة سقوط امطار نالوت 02 08 سقوط امطار ورياح نشطة 02 09 احتمال لسقوط امطار متفرقة يفرن 03 08 سقوط امطار ورياح نشطة 03 08 سقوط امطار على مناطق متفرقة غريان 03 09 سقوط امطار ورياح نشطة 03 09 سقوط امطار متفرقة ترهونة 06 11 سقوط امطار ورياح نشطة 06 11 فرصة سقوط امطار بني وليد 06 13 سقوط امطار ورياح نشطة 07 13 سقوط امطار متفرقة مزده 03 11 سقوط امطار ورياح نشطة 04 11 احتمال لسقوط امطار متفرقة ابونجيم 06 18 احتمال سقوط امطار 07 15 فرصة سقوط امطار القريات 03 16 سقوط امطار ورياح نشطة 04 15 فرصة سقوط امطار هون 05 20 سقوط امطار ورياح نشطة 06 15 احتمال لسقوط امطار غدامس 04 19 رياح نشطة 02 15 قليلة السحب أوبارى 04 21 قليلة السحب 02 15 رياح نشطة سبها 05 21 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 02 15 رياح نشطة مرزق 06 21 قليلة السحب 03 15 رياح نشطة القطرون 05 20 قليلة السحب 02 15 رياح نشطة غات 04 20 قليلة السحب 01 16 رياح نشطة رأس لأنوف 11 20 سقوط امطار بعد الظهر 11 14 سقوط امطار مع عواصف رعدية البريقة 10 19 سقوط امطار بعد الظهر 11 14 سقوط امطار مع عواصف رعدية اجدابيا 09 18 سقوط امطار بعد الظهر 09 14 سقوط امطار مع عواصف رعدية بنغازي 09 16 سقوط امطار بعد الظهر 09 14 سقوط امطار مع عواصف رعدية مرج 06 14 سقوط امطار بعد الظهر 04 11 سقوط امطار مع عواصف رعدية البيضاء 06 12 سقوط امطار بعد الظهر 02 08 سقوط امطار / احتمال تساقط ثلوج شحات 06 14 سقوط امطار بعد الظهر 02 07 سقوط امطار / احتمال تساقط ثلوج درنة 09 18 قليلة السحب 08 13 سقوط امطار مع عواصف رعدية طبرق 09 19 قليلة السحب 07 14 سقوط امطار مع عواصف رعدية جالو 10 20 السماء صافية 07 17 سقوط امطار ورياح نشطة الجغبوب 08 18 السماء صافية 06 19 سقوط امطار ورياح نشطة السرير 08 20 السماء صافية 06 15 سقوط امطار ورياح نشطة تازربو 09 21 السماء صافية 04 17 رياح نشطة الكفرة 08 21 السماء صافية 05 21 رياح نشطة

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