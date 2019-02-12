عضو بالأعلى للدولة: ما الفرق بين من يقصف مطار طرابلس ومن يقصف حقل الفيل؟

تساءل عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، عن الفرق بين الميلشيات التي قصفت مطار طربلس الدولي، وميلشيات عملية الكرامة التي قصفت مدرج حقل الفيل، أثناء وجود طائرة مدنية فيه، بينما اعترضت طائرة مدنية أخرى، وأجبرتها على الهبوط في مطار تمنهنت.

وأضاف الشاطر أن هذه الميلشيات التي تدعي أنها جيش عربي ليبي، لها أذرع إعلامية توظف الأخبار على مزاجها، وتكذب دون أي خجل.

وكانت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد قصفت السبت الماضي، مطار حقل الفيل النفطي، الواقع بمدينة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

وحدث القصف الجوي أثناء إقلاع طائرة مدينة، تقل عددا من مهندسي وعمال الحقل ومواطنين من أوباري، كانوا متوجهين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري من مدينة أوباري، جنوب غرب البلاد، أن القذيفة سقطت خارج محيط المطار، نافيا وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين أو العسكريين الذين يحرسون المطار.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجنوب الليبي، منطقة محظورة أمام حركة هبوط وإقلاع الطائرات المدنية والعسكرية، إلا بتصريح خاص منها.

وهددت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لحفتر، بأن أي طائرة تدخل المجال الجوي بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط، والتعمل معها كهدف معادي ومشروع لطائراتها.

واعترضت مقاتلات تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأحد الماضي، طائرة مدنية كانت في طريقها للعاصمة طرابلس، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار حقل الفيل النفطي، وأجبرتها على الهبوط في قاعدة “تمنهنت” العسكرية بذات المنطقة.

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