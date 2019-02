رئيس مكتب الجمارك يكشف حجم إيرادات رأس اجدير

المتوسط:

أفاد رئيس مكتب الجمارك بالمنفذ، منجي السوندي، بأنَّ إيرادات المكتب للعام 2018 بلغت 53.435 مليون دينار، مضيفًا أن 99% من السلع التونسية التي تدخل إلى ليبيا عليها إعفاءات جمركية.

وأضاف السوندي، أن أكثر ما يدخل من السلع إلى ليبيا سلع غذائية تصل نسبتها إلى 90%من الواردات.

وكان مدير منفذ رأس اجدير العميد عبد السلام العمراني، قد كشف أن عدد شاحنات البضائع والسلع التي تمر عبر المنفذ الحدودي خلال اليوم الواحد وصل إلى 150 شاحنة.

