الاتحاد الأفريقي أصدر بيان ختامي نهاية القمة التي عقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية وفقاً لـ”سكاي نيوز العربية” أشار خلاله إلى أن الجمعية العامة كلفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بذل جهود من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو 2019 حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وطالبت الجمعية العامة من المفوضية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الأمم المتحدة وحكومة الوفاق من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2019.