وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجنوب .. القيادة العامة تعلن تسلم حقل الشرارة لمؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة طارق بن زياد توافد وصول عدد من الكتائب التابعة للواء “106” مشاة مجحفل صباح اليوم الثلاثاء إلى قاعدة تمنهنت بسبها .

وأوضحت الكتيبة – عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أن الهدف من وصول هذه الكتائب للمشاركة في عمليات تطهير الجنوب الليبي والقضاء على بقايا العصابات التشادية.

وكانت غرفة عمليات الكرامة أعلنت في وقتًا سابق اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة استكملت بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشراره بكامل منشآته الرئيسية سلميًا دون أي اشتباك وتقوم الان بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل .

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر فيه أفراد القوات المسلحة أمام حقل الشرارة، مؤكدة استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه، مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة .

وأعلنت قيادة الجيش الليبي برئاسة المشير حفتر أمس الإثنين أن حقل الشرارة النفطي الذي تسيطر قوات الجيش عليه حاليًا، سيتم تسليمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوضح الجيش أن قواته لا تسعى للتقدم باتجاه حقل الفيل النفطي، لأنه يعمل بشكل طبيعي .

وكانت قوات الجيش الليبي سيطرت، في وقت سابق، على حقل الشرارة الواقع بجنوب غربي البلاد، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ويقدر إنتاجه بـ 315 ألف برميل نفط خام يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24