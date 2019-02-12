جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 09:15

البراق طرابلس 10:00

الافريقية الاسكندرية 12:15

الليبية الاسكندرية 15:00

الافريقية الكفرة 17:00

الافريقية الكفرة 21:00 الرحلة المؤجلة من يوم السبت

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:45

الافريقية الاسكندرية 16:45

الافريقية الكفرة 21:10

البراق طرابلس 22:30

الليبية الاسكندرية 22:00

الافريقية الكفرة 00:30 الرحلة المؤجلة من يوم السبت

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