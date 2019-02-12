الكوني: تسليم الطوارق مؤسسات الدولة في أوباري حقن الدماء وحافظ على أرواح الناس

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوراق حسين الكوني، إن الطوراق دائما مع الوطن لأنهم جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع الليبي، مشيرًا إلى أن وحدة ليبيا تعتبر خطًا أحمر فلن نسمح بتقسيمها أو شق النسيج الاجتماعي الليبي.

وأضاف الكوني فى تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن تسليم المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق حقل الشرارة النفطي ومحطة كهرباء أوباري وكل مؤسسات الدولة في أوباري للقيادة العامة للجيش الليبي، يدل على أن الطوراق ليسوا ضد الجيش والشرطة، مؤكدًا أن أبناء المنطقة تمكنوا من تأمين حقول النفط ومحطة أوباري الغازية.

وأشار إلى أن الطوراق مع دولة ليبيا الواحدة دولة المؤسسات التي مطلب كل الليبين وأن ما تم فى مدينة أوباري أمس هو بجهود الخيرين من جميع مكونات أوباري وأبناء المؤسسة العسكرية الليبية، مشيرًا إلى أن الطوارق حقنوا الدماء وحافظوا على أرواح الناس، لطي تنعم المنطقة بالعيش السلمي والسلام.

وكان المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا أعلن أمس تسليم حقل الشرارة النفطي ومحطة كهرباء أوباري وكل مؤسسات الدولة في أوباري للقيادة العامة للجيش الليبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتنفذ عملياً ما ورد في بيان المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا في مباركته لعملية تطهير الجنوب الصادر في 17 يناير 2019.

يشار إلى أن المجلس الاجتماعي لقبائل الطوراق فى ليبيا أسس عام 2015 فى مدينة غات من جميع الطوراق فى ليبيا وتم إعادة انتخاب حسين الكوني رئيسًا له للمرة الثانية فى منطقة العوينات بتاريخ 27 أكتوبر 2018.

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