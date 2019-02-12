اللواء المنفور: سلاح الجو سيتعامل مع كل من يخترق الأجواء الليبية‎

أكد آمر غرفة سلاح الجو اللواء محمد المنفور أن سلاح الجو سوف يتعامل مع الطائرات غير الليبية في المنطقة المحظورة في الجنوب الليبي بقسوة.

وقال المنفور خلال مقابلة تليفزيونية تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” ان الطائرة التابعة للخطوط الجوية الليبية التي اخترقت الأجواء كانت تنقل جرحى المعارضة التشادية التي كانت تقاتل القوات المسلحة الليبية، مشددا على ان سلاح الجو الليبي سيتعامل بقسوة مع أي طائرات اجنبية تخترق الاجواء في الجنوب.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية قد حذرت الجمعة الماضية، من أي تحرك لآليات أو طائرات أو عربات مسلحة فرادي أو في شكل أرتال، داخل نطاق اختصاص الغرفة بدون إذن مسبق، أو بما يهدد أمن الوطن والمواطن.

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