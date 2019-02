برلماني: إدخال المنطقة في صراع أممي سيدخل الجنوب في مغبة التقسيم

المتوسط:

أفاد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، بأنَّ حكومة الوفاق الوطني تسعى لإبعاد شبح الحرب عنها، ونقلها إلى مناطق الجنوب الذي عانى ويلات الاحتلال طيلة السنوات الماضية.

ويأتي ذلك تعقيبًا على طلب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بعقد جلسة بخصوص ما يحدث في الجنوب الليبي.

وأشار دومة، إلى أنَّ إدخال المنطقة في صراع أممي سيدخل الجنوب في مغبة التقسيم والقبعات الزرقاء بحجج واهية، من أجل حماية المرتزقة وقطاع الطرق .

