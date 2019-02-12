الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء إن تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع سقوط أمطار من حين لآخر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-16) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على المناطق الجبلية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة سيكون هناك تكاثر للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا وتكون الامطار جيدة الى غزيرة من يوم الغد على بعض المناطق واحتمال تساقط الثلوج ليلة الاربعاء على مرتفعات الجبل الاخضر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد مثيرة للأتربة على الدواخل ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مـا بين (16– 20 ) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على الجبل الاخضر وتسجل انخفاضا ملحوظا بعد ظهر اليوم.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار مساء اليوم على الحمادة والجفرة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط البوم على غدامس – الحمادة والجفرة مثيرة للأتربة وتشمل يوم الغد باقي المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21) مْ وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار على السرير والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (19- 21) مْ وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم الغد على أغلب المناطق.

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