100 شاحنة محملة بسلع تموينية تتجه من بنغازي إلى الجنوب

انطلقت من مدينة بنغازي قافلة سلع تموينية مكونة من 100 شاحنة نحو مناطق الجنوب الليبي التي تعاني شحاً في الإمدادات الغذائية الأساسية منذ فترة طويلة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن القافلة محملة بجميع أنواع السلع التموينية المدعومة وقد تم تجهيزها بعد إتمام الإجراءات التي تضمن توزيعها ووصولها لمستحقيها بالمجان، موضحا أنه سيتم توزيع السلع على كل بلديات الجنوب الغربي الذي كان يعاني نقصا في كل السلع الأساسية بسبب انعدام الأمن الذي بدأ يعود بفضل القوات المسلحة.

وبحسب المخطط ستوزع القافلة على مدن ومناطق، الشويرف، الشاطئ، سبها، أوباري، غات، مرزق، وتضم شاحنات مجرورة تحمل سلعا من الدقيق، الأرز، السكر، الطماطم وزيت طهي، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات المذكورة مجاناً.

ودعت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة المواطنين إلى التوجه لجمعياتهم لاستلام المخصص بالمجان، مطالبة مراقبي الاقتصاد بالبلديات الاشراف والمتابعة والتأكيد على مجانية السلع.

وتعهد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بأن يتم توزيع مخصصات كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة بشكل منتظم سواء شرقاً أو غرباً أو جنوباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد وأمنياً مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

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