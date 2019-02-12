بعد توقف 7 سنوات.. بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي

بدأت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني أعمال تركيب جهاز رنين مغناطيسي جديد بدلاً عن الجهاز المتوقف منذ زمن.

وقال المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، في بيان صادر عنها مساء الإثنين، إن تركيب الجهاز جاء بعد «ارتفاع سعر الكشف على الجهاز في الخاص إن وجد، مما أصبح من نوادر الأمور في الوصول إليه للمرضى في المنطقة الجنوبية».

وقال المدير العام لمركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق وقّعت عقد استبدال لجهاز الرنين العاطل بالمركز، بتكليف شركة (الصدى) وكيل الشركة المصنعة جهاز الرنين (فيلبس) المعنية بالمعدات والأجهزة الطبية في وزارة الصحة الليبية.

وتقدمت إدارة مركز سبها الطبي والعاملون بالمركز وسكان الجنوب الليبي بالشكر للدكتور محمد هيثم وكيل عام وزارة الصحة، للجهد المبذول من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية بمركز سبها الطبي.

بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي. (صورة من المكتب الإعلامي لمركز سبها)

بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي. (صورة من المكتب الإعلامي لمركز سبها)

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