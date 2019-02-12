خارجية المؤقتة : حكومة السراج تحاول استخدام السفارات والبعثات لتمرير الادعاءات والتهم الكاذبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة مذكرة الشكوى التي أرسلها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي المجربي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في التاسع من فبراير ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الخارجية في بيانها اليوم الثلاثاء – الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – إن حكومة السراج غير الدستورية تحاول استخدام السفارات والبعثات الليبية بالخارج والسيطرة عليها وتمرير الادعاءات والتهم الكاذبة، كما جاء في مذكرة الشكوى المقدمة لرئيس مجلس الأمن الدولي من قبل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي الأخيرة، عن القصف الجوي الذي استهدف منطقة الترابة شمال مطار حقل الفيل النفطي، والتي يطالب فيها مجلس الأمن إلى حماية جغرافية ليبيا، و إعلان منطقة حظر طيران بسبب العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي، استنادا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1970 ) .

ونشرت الوزارة في بيانها إيضاح كامل للرأي العام المحلي والدولي، جاء فيه أن القوات المسلحة العربية الليبية تحركت بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية رقم ( 1/40 ) لسنة 2018 م بإعلان حالة الطوارئ منذ شهر إبريل 2018 م وأوكلت للقيادة العامة، ورئاسة الأركان ورئاسة مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها استتباب وحفظ الأمن لكافة مناطق الجنوب الليبي وتحرير الجنوب من تواجد القوات الأجنبية من المعارضة التشادية والقضاء على عصابات التهريب والخطف .

وأعربت في بيانها أن سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة السراج والهدف منها خلق مزيد من التوتر وإجهاض لكافة الجهود والمساعي الوطنية والدولية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة بين الليبيين .

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لجهود القوات المسلحة في محاربة الجماعات الإرهابية وتحرير ليبيا من الإرهاب ومن يدعمه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24