«منظمات إنسانية»: 50 امرأة و30 طفلاً بدون إنقاذ في عرض البحر المتوسط

أفادت منظمات إنسانية بأنه بفضل هاتف الإنذار الذي تلقى نداء استغاثتهم العاجل، نعلم أن هناك في هذا الوقت، 150 شخصاً، بينهم 50 امرأة على الأقل و30 طفلا، يهيمون على متن قارب انطلق من ميناء الخمس غربي ليبيا.

وأوضحت منصة (Mediterranea Saving Humans) لجمعيات الإنقاذ الإيطالية، التي تتناوب مع سفن (سي ووتش) و(أوبن آرمز) بعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، في بيان، الإثنين، أن محرك القارب الذي يحمل المجموعة قد توقف، وبعضهم في وضع صحي سيء، كما أن هناك نساء حوامل بينهم.

وتابعت المنصة الإنسانية أن إخلاء البحر من سفن المجتمع المدني لا يعني وقف الهجرة بأي حال من الأحوال، وهو ما يتكرر حدوثه من قبل الحكومة الإيطالية، التي لا تزال مستمرة وبسوء نية بالحرب التي شنتها ضد من يقومون بإنقاذ الأرواح.

