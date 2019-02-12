تعليم الوفاق تبحث إيجاد حل للمدارس الصفيح والمتهالكة

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل خلال اجتماعه بمدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح ومدير إدارة المشروعات واللجنة الاستشارية بالمصلحة كيفية وضع آلية لإحلال مبان مدرسية بديلة للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن اللجنة الفنية المختصة بالمصلحة استعرضت المواقع المتاحة التي رصدتها للمدارس التي تحتاج إلى صيانة شاملة بمختلف المناطق التعليمية التي بلغت نحو (194) مدرسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى ليبيا.

وأوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية أن المصلحة عملت على حصر هذه المدارس والتعرف على أعداد الطلبة الدارسين بها لوضع حلول جذرية لها قبل بداية العام الدراسي القادم، موضحا أن المصلحة تعكف على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب بهذه المدارس.

من جانبه شدد عبد الجليل على ضرورة وضع حلول عاجلة ووضع ترتيبات هندسية وفق معايير وشروط تتماشى مع الكثافة الطلابية وإنشاء مدارس بديلة عن مدارس الصفيح.

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