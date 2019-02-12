الفقيه للأحرار: عبرنا للأوروبيين عن رفضنا تحركات حفتر بالجنوب

قال عضو مجلس نواب مصراتة سليمان الفقي، إنهم أوضحوا للاتحاد الأوروبي أن التحركات الأخيرة لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر قد تعقد وضع الجنوب وتدفع باتجاه مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا.

وقال الفقيه في تصريح خاص للأحرار إنه رغم تردي الأوضاع في الجنوب وإهماله من الحكومات المتعاقبة إلا أن ذلك لايجب أن يدفع باتجاه عملية عسكرية مشابهة لما جرى في الشرق من حرب عبثية وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتدمير البنية التحتية، حسب وصفه.

جاء ذلك في اجتماع جمع عددا من نواب مصراتة مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا والسفير الهولندي لارس توميرس الاثنين بمصراتة.

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