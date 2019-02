آمر غرفة سلاح الجو: سنتعامل بقسوة مع أي طائرات أجنبية تخترق الأجواء في الجنوب

المتوسط:

أفاد اللواء محمد المنفور آمر غرفة سلاح الجو الليبي، بأنَّ سلاح الجو سيتعامل مع الطائرات غير الليبية في المنطقة المحظورة في الجنوب الليبي بقسوة.

وأشار المنفور، إلى أنَّ الطائرة التابعة للخطوط الجوية الليبية التي اخترقت الأجواء كانت تنقل جرحى المعارضة التشادية التي كانت تقاتل القوات المسلحة الليبية.

وفي ختام حديثه، شدَّد المنفور، على أن سلاح الجو الليبي سيتعامل بقسوة مع أي طائرات أجنبية تخترق الأجواء في الجنوب.

