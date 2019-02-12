وزير الحكم المحلي تناقش التعاون مع تركيا في كل ما يتعلق بالعمل البلدي

ليبيا – استضاف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر سفير الجمهورية التركية سرحات اكسن والسكرتير الثاني مصطفى اولوداغ بمكتبه أمس الإثنين.

السفير التركي قدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة دعم بلاده في مجالات الحكم المحلي وتم بحث أولويات الوزارة في التعاون مع الجانب التركي بوضع إطار للتعاون في كل ما يتعلق باللامركزية والعمل البلدي.

وحضر الإجتماع كلاً من مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد ابوغرارة ومدير مكتب التعاون الدولي والفني سعيدة بالروين ومدير مكتب الوزير حسين القماطي وجمعة ارحومة مندوب قسم الشؤون الأسيوية بادارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية

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