انتشال المزيد من الجثث بمنطقة المدينة القديمة في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة أمس الإثنين بانتشال 10 جثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة .

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن انتشال الجثث تم بعد ورود بلاغ من قبل القوات المسلحة التي لا تزال تقوم بتمشيط المنطقة .

وأكدت على أنه تم تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات ليتم دفنهم عن طريق الحركة العامة للكشاف والمرشدات درنة.

يشار إلى أن منطقة المدينة القديمة كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة “داعش” وحلفائها .

وكان مصدر مطلع من مدينة درنة أكد لأخبار ليبيا 24 انتهاء العمليات العسكرية يوم الجمعة الماضي في محور وسط المدينة (المدينة القديمة) وانتقل العمليات العسكرية إلى مرحلة التمشيط والتطهير.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية تحفظت على عدد من الجثث ترجع الي العناصر المتطرفة في معارك الجمعة .

يشار إلى أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في مايو من العام 2018 إطلاق عملية تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، وتمكنت القوات المسلحة عقب بدأ العمليات العسكرية من تحرير كافة مناطق المدينة باستثناء “المدينة القديمة” التي تحصن بها آخر فلول الإرهابيين واستمرت المواجهات حتى انتهائها .

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