رئيس مصلحة الأحوال المدنية يزور مدينة مصراتة

طالب رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، مديري فرع الوسطى ومكاتب إصدارها بضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة فيما يتعلق بشق الوفيات وعرض نتائجها بطريقة دورية على رئاسة المصلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بالتمر، الإثنين، بمدينة مصراتة ضم مديري فرع الوسطى وأمناء مكاتب الإصدار على مستوى الفرع، والتي تضم كلاً من الخمس وسوق الخميس وزليطن وسوق الثلاثاء وماجر والغويلات ومسلاتة وغرب مصراتة، وشرقها والطوبة، وسرت.

وناقش رئيس المصلحة، خلال الاجتماع، الإشكالات التي تعاني منها مكاتب الإصدار بفرع الوسطى ووضع حلول عملية لها، أبرزها استكمال مكاتب الإصدار التي تعرضت للدمار جرّاء الحرب في مدينة سرت، واستكمال بعض الصيانات والتجهيزات اللازمة لمكاتب فرع الوسطى، وقدّم وعدًا بتخصيص هذه الإجراءات من ضمن الميزانية القادمة.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة الاهتمام بموضوع اتباع طريقة حديثة في حفظ الملفات بعد استكمال مراجعتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

