مستشفى غدامس يعلن إنهاء أزمة طبيب التخدير

أكد مدير مستشفى غدامس العام، الدكتور محمد عمر الثني، عودة استقبال الحالات التي تحتاج إلى جراحة بعد وصول طبيب تخدير للمستشفى.

وقال الثني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن طبيب التخدير عبدالعاطي أدراه انضم إلى مستشفى غدامس لسد العجز الذي حدث في المستشفى، بعد يوم من إعلان توقف قبول حالات الولادة الطبيعية والقيصرية والحوادث الطارئة التي قد تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأوضح الثني أن المستشفى حاليًا سيستقبل كافة الحالات، كما ثمن جهود الطبيب الذي انضم للمستشفى دون الحديث عن أي تفاصيل مالية، لسد العجز بعد مغادرة طبيب التخدير الوحيد المستشفى.

وأشار إلى أن «عددًا من الأطباء الليبيين من مدن بنغازي وطرابلس تواصلوا معه وعرضوا القدوم أيامًا معدودة من كل شهر وبالاتفاق مع زملائهم دون مقابل مادي لمساعدة أهالي غدامس، قائلًا: «هؤلاء من حسوا بمعاناتنا وشعرنا بأننا أخوة بالفعل ولسنا منسيين في الجنوب».

وأضاف الثني أنه بصدد التواصل مع الجهات المختصة من أجل التعاقد من أطباء تخدير في مستشفى غدامس العام بشكل عاجل.

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