ماذا قال سفير هولندا بشأن بلدية مصراتة

قام سفير هولندا لدى ليبيا، لارس توميرس بزيارة إلى مقر المجلس البلدي مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أن السفير الهولندي أكد على دور بلدية مصراتة في المساهمة بفاعلية في بناء الدولة، والسلم المجتمعي، ومكافحة الإرهاب، وتنظيم كل ما يدعم استقرار الدولة وبنائها، مشيراً إلى اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالي الزراعة، والطاقات المتجددة والمياه، مشددا على أنه يرى الفرصة ملائمة على مستوى بلدية مصراتة لما تتمتع به من إستقرار، ومن مقومات اقتصادية، وقطاع خاص متميز يمكن أن يمثل شراكة حقيقية مع نظرائه الهولنديين.

من جانبه أشاد عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بالبرامج التي ترعاها وتساهم فيها المملكة لدعم المشاريع التنموية والتأهيلية وريادة الأعمال، فضلاً عن التوازن في دعم الملف الليبي في اتجاه إحداث توافق سياسي ودعمها لترسيخ مفهوم الحكم المحلي.

واتفق الجانبان على التعاون فيما بينهما وترتيب لقاءات مع جهات الاختصاص لبحث أوجه التعاون

واستلم السفير الهولندي مهامه منذ ثلاثة أشهر، وتعد هذه الزيارة هي الثانية له خارج نطاق العاصمة طرابلس وتضمنت الزيارة تفقد المنطقة الحرة بمصراتة، وكذلك لقاء بنواب المدينة.

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