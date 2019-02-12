ورشة عمل حول حفظ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي

افتتحت ورشة عمل حول حالة حفظ الممتلكات التراثية للمواقع الليبية المسجلة في قائمة التراث العالمي، بمقر متحف ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء.

وشملت الورشة عروضاً تقديمية تناولت التعريف بالمواقع الليبية، وأسباب إدراجها في قائمة الخطر، إلى جانب عرض أعمال ونتائج لجنة التراث العالمي المشكلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي.

وتم خلال الورشة أيضاً، عرض المخطط العام لأعمال المراقبة والحماية الإلكترونية للمواقع ، والمخطط العام لمكافحة الحرائق لهذه المواقع.

وصاحب هذه الورشة معرض احتوى على صور للمواقع المذكورة ، والأدوات المستخدمة في حماية الأثار، ومجموعة من إصدارات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

الجدير بالذكر، حضر افتتاح الورشة رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج ، ووزير التعليم عثمان عبد الجليل ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبد المنعم أبو لائحة، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

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