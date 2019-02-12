بالفيديو : اللواء 106 مجحفل يتوجه إلى الجنوب الليبي

انطلق اللواء 106 المجحفل اليوم الثلاثاء، باتجاه الجنوب بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة مشاهد انطلاق اللواء 106 المجحفل للتوجه إلى الجنوب الغربي للمشاركة في عملية تطهيره من العصابات الإرهابية والمعارضة التشادية.

مشاهد توثق لحظات انطلاق اللواء 106 المجحفل باتجاه الجنوب للمشاركة في عملية تطهيره بناء على تعليمات #القائد_العام.#قليل_من_كثير..#شعبة_الاعلام_الحربى Posted by ‎تراغنtv‎ on Tuesday, February 12, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

