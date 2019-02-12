ردا على مذكرة مندوب ليبيا.. خارجية المؤقتة تتهم السراج بخلق التوتر بين الليبيين

بنغازي-العنوان

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة استخدام حكومة السراج غير الدستورية للسفارات والبعثات الليبية بالخارج والسيطرة عليها وتمرير الإدعاءات والتهم الكاذبة، كما جاء في مذكرة الشكوى المقدمة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من قبل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عن القصف الجوي الذي استهدف منطقة الترابة شمال مطار حقل الفيل النفطي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن المندوب المهدي المجربي طالب من مجلس الأمن إلى حماية جغرافية ليبيا وإعلان منطقة حظر طيران بسبب العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي استنادا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.

وأضافت الوازرة “أنها ترفض مذكرة الشكوى الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وتوضح للرأي العام المحلي والدولي بأن القوات المسلحة العربية الليبية تحركت بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية بإعلان حالة الطوارئ منذ شهر أبريل الماضي وأوكلت القيادة العامة ورئاسة الأركان ورئاسة مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها استتباب وحفظ الأمن في كافة مناطق الجنوب وتحريره من تواجد القوات الأجنبية من المعارضة التشادية والقضاء على عصابات التهريب والخطف”.

وأكدت الوزارة بأن سياسية التصعيد التي تنتهجها حكومة السراج تهدف إلى خلق التوتر واجهاض كافة الجهود والمساعي الوطنية والدولية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة بين الليبيين.

وأختتم الوزارة بيانها بأنها تدعم وتحي جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الجماعات الإرهابية وتحرير ليبيا من الإرهاب ومن يدعمه.



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