تسييري شحات يطالب الحرس البلدي بالتفتيش على العاملين بالصيدليات بالبلدية‎

خاطب رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، رئيس فرع الحرس البلدي شحات بإطلاق حملة تفتيش على العاملين بالصيدليات العاملة في نطاق البلدية.

جاء هذا عبر كتاب بودرويشة، الذي تحصلت “بوابة أفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، والذي تضمن ضرورة التأكد من قبل دوريات الحرس البلدي بأن من يعملون بالصيدليات من المختصين في مجال الصيدلة وفقاً لمؤهلاتهم.

يشار إلى إن جهاز الحرس البلدي شحات أعلن أنه سيشرع بالتعاون مع مديرية أمن شحات في إطلاق حملات تفتيشية وذلك من أجل الأمن الغذائي والدوائي بالبلدية.

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