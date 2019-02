المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، بضرورة كشف الأطراف الداخلية والخارجية التي تقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية، ودوافعها من ذلك.

وقال نصية، إنَّ الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط يعني المُضي بليبيا نحو المزيد من الفوضى والتشتت.

وشدد نصية، على أن إجراء انتخابات برلمانية فقط دون الرئاسية سيجرّ مؤسسات الدولة إلى الوراء.

