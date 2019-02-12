الفريق الناظوري: كنة لا يمثل أي تهديد لأنه غير قادر على قيادة قوة

ليبيا – قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الإثنين إن قوات الجيش قد أجرت محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على حقل الشرارة النفطي أكبر حقول النفط في البلاد سلميا وتسليمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

الفريق الناظوري أكد في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء إن قوات الجيش ستسلم السيطرة على حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس بمجرد أن تسيطر عليه كما فعلت مع الموانئ النفطية في وسط ليبيا العام الماضي بعد طرد جماعة مسلحة هناك.

وأكد رئيس الأركان العامة على أن علي كنة المكلف من المجلس الرئاسي ليكون آمراً لمنطقة سبها العسكرية لا يمثل تهديداً لأنه غير قادر على قيادة قوة،

وتابع رئيس الأركان العامة قائلاً :” حقل الفيل الآن يشتغل ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط ويضخ ولن نقترب منه بل سنتجه إلى الأماكن التي يحدث فيها تهديد من قبل عصابات خارجية”، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لا تعتزم التحرك صوب حقل الفيل لأنه يعمل دون مشكلات أمنية.

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