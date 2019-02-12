منظمة إنسانية تتهم ايطاليا بالإبلاغ عن قوارب الهجرة

اتهمت منظمة إنسانية ايطاليا بأنها تبلغ حرس السواحل الليبي عن قوارب الهجرة في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة آكي عن مشروع (ألارم فون) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية قوله “لقد فقدنا الاتصال بقارب كان يهيم في عرض البحر وعلى متنه أكثر من مائة مهاجر، ولم نعد قادرين على الوصول إلى الأشخاص الذين يحملهم”، وقد “تملصت السلطات الإيطالية مرة أخرى من المسؤولية كاملة وأبلغت خفر السواحل الليبي”، بشأن هؤلاء.

وأوضحت أن المشروع الإنساني يتابع نشر آخر المستجدات حول قضية الـ150 مهاجراً، الذين يواجهون صعوبات على متن قارب قبالة سواحل ليبيا، على منصة (تويتر)، واختتم بالقول “نخشى أن يُعاد هؤلاء الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال الرهيبة في ليبيا“.

يشار إلى أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.

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