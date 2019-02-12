بيكر: لا مجال لاجراء انتخابات رئاسية في ليبيا حاليا

قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب إن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر أوضح أن رؤية بلاده تشير إلى صعوبة إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل الاستفتاء على الدستور، وأن رفض أكثر من طرف ليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية حاليا يزيد من صعوبة إجرائها.

وأضاف قويرب لليبيا الأحرار أن أعضاء مجلس النواب أكدوا في لقائهم مع بيكر على ضرورة توحيد الحكومة والأجسام التنفيذية قبل الدخول في أي خطوة سياسية، لتهيئة المناخ لإجراء أي استفتاء أو عملية انتخابية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنهم ناقشوا مع السفير البريطاني موضوع رفع حظر السلاح على الجيش الليبي والعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب والهجرة غير النظامية في الجنوب، حسب قويرب.

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