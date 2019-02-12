اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 12/02/2019

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2018 على ارتفاع طفيف في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.36 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل هامشي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.92 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.450 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.360 دينار 4.350 دينار اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار الجنية الاسترليني 5.45 دينار 5.37 دينار الليرة التركية 0.820 دينار 0.740 دينار الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار الدولار الكندي 3.260 دينار 3.180 دينار الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 135.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 158 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 180.6 دينار

كسر الفضة = 1.71 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.375 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.72 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.90 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.59 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.