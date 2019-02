رئيس مصلحة الأحوال المدنية يُناقش المشاكل التي تعاني منها مكاتب الإصدار

المتوسط:

قام رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بمطالبة مديري فرع الوسطى ومكاتب إصدارها بضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة فيما يتعلق بشق الوفيات وعرض نتائجها بطريقة دورية على رئاسة المصلحة.

ويأتي ذلك خلال اجتماع عقده بالتمر، الإثنين، بمدينة مصراتة ضم مديري فرع الوسطى وأمناء مكاتب الإصدار على مستوى الفرع، والتي تضم كلاً من الخمس وسوق الخميس وزليطن وسوق الثلاثاء وماجر والغويلات ومسلاتة وغرب مصراتة، وشرقها والطوبة، وسرت

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس المصلحة، إلى الإشكالات التي تعاني منها مكاتب الإصدار بفرع الوسطى ووضع حلول عملية لها، أبرزها استكمال مكاتب الإصدار التي تعرضت للدمار جرّاء الحرب في مدينة سرت، واستكمال بعض الصيانات والتجهيزات اللازمة لمكاتب فرع الوسطى، وقدّم وعدًا بتخصيص هذه الإجراءات من ضمن الميزانية القادمة.

